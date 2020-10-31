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В КР из РК пытались незаконно провести около полутонны ГСМ

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- Виктория Гунгер
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 31 октября 2020 г. пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" пресекли незаконный провоз ГСМ на территорию Кыргызской Республики.

Так, 31 октября на КПП "Чон-Капка-автодорожный" со стороны Казахстана прибыли 2 автомобиля Мерседес-Спринтер под управлением граждан Кыргызстана Б.А., 1978 г.р. и Ж.К.у., 1993 г.р.

В ходе досмотра транспортных средств пограничный наряд обнаружили канистры с ГСМ (бензин), которые были спрятаны под мешками с цементом.

Водители пытались провезти ГСМ незаконным путем без соответствующих документов.

Общий объем ГСМ составил 670 л.

После оформления соответствующих документов водители и ГСМ были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/393690
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