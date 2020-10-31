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В Турции возросло количество пострадавших от землетрясения

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- Виктория Гунгер
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В результате землетрясения в провинции Измир погибли как минимум 25 человек. О росте числа погибших сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, пишет ТАСС.

Пострадало более 800 человек.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Последствия попали на видео. Землетрясение затронуло и ближайшие острова Греции. Там были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,9.

На данное время информация о пострадавших в Турции во время землетрясения гражданах Кыргызстана в Генеральное консульство КР в Стамбуле не поступала, сообщает МИД.


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URL: https://www.vb.kg/393691
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