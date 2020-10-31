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Умер актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда

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- Виктория Гунгер
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Британский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC News.

Причины смерти звезды не уточняются. Однако прежде уже было известно о серьезных проблемах Коннери со здоровьем, в том числе с сердцем. Также актер боролся с раком.

Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах. Он был лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств), а также был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II. В числе других фильмов с актером "Охота за Красным Октябрем", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Скала", "Неприкасаемые".

Карьера Коннери в кино длилась 50 лет, он ушел с больших экранов в 2003 году, после чего проживал со своей супругой на Багамских островах.


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URL: https://www.vb.kg/393692
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