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День милиции. Эксперт-криминалист - профессия без права на ошибку

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- Виктория Гунгер
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Это знакомая каждому из нас фраза, могла быть девизом их профессии. Найти тот самый след и докопаться до самой истины, - основные служебные обязанности экспертов криминалистов. Историю работы криминалиста рассказали ко Дню милиции КР в УВД Ленинского района.

- На место происшествия эксперт-криминалист выезжает со специальным чемоданчиком, внутри которого всё необходимое для осмотра и снятия отпечатков. Одна из особенностей их работы, они обязаны первыми прибыть на место происшествия в составе следственно оперативной группы. И зачастую приходиться работать в разных условиях, несмотря на непогоду и в любое время суток. Но, профессионал эксперт-криминалист всегда готов выехать на место преступления, чтобы там его не ждало и выполнить свою работу грамотно и быстро, - поясняют правоохранители.

Капитан милиции Абдыкадыров Кубатбек Токтомушевич является экспертом-криминалистом первого городского отдела милиции УВД Ленинского района г.Бишкек. Любимым делом уже занимается более 15 лет. Работа для него ежедневный источник вдохновения и реализовавшая мечта юности.

- Работа криминалистов совсем даже не рутинная. Интересная и кропотливая. Большую часть дежурных суток специалисты по раскрывают тайны и проводят на месте происшествия, где максимально сконцентрировавшись на поиски улик с каждым днем оттачивают профессиональное мастерство, - подчеркнули в УВД Ленинского района.


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URL: https://www.vb.kg/393703
Теги:
ГУВД, МВД, Ленинский район, поздравление
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