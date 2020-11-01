В России усилят борьбу с экстремизмом

В России будут предприняты дополнительные меры по профилактике вовлечения молодежи в деятельность сообществ деструктивной направленности. Об этом было заявлено в ходе совещания, которое 30 октября провел секретарь Совета Безопасности страны Николай Патрушев

В совещании, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министры науки и высшего образования Валерий Фальков, здравоохранения Михаил Мурашко, заместитель министра просвещения Денис Грибов, начальник главного управления по противодействию экстремизма МВД России Олег Ильиных, начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков этого же ведомства Андрей Храпов, заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

Как сообщили в Совете безопасности РФ, отмечена актуальность вопросов, связанных с повышением уровня занятости молодежи, ростом доверия молодежи к реализуемым органами государственной власти проектам в общественно-политической и социально-экономической сферах, развитием взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества по проведению просветительской работы среди молодежи.

Речь шла и о противодействии пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в Интернете. Так, в минувшем году в стране было выявлено свыше 60 "спящих ячеек" различных экстремистских организаций, которые пытаются укрепить свои позиции в России. А в нынешнем году только в Центральной России благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей.

- В особую группу риска входит молодежь из числа мигрантов, не принимающих социально-культурных устоев российского общества и являющихся носителями экстремистских убеждений религиозного характера. Они составляют ресурсную базу для террористических и экстремистских организаций, - отметил секретарь СБ РФ.

По его словам, в регионах ЦФО актуализированы перечни мест массового пребывания людей, завершена их паспортизация, правительством внесены изменения в нормативные акты, направленные на обеспечение непрерывного видеонаблюдения за состоянием оперативной обстановки в таких местах. Также приняты дополнительные меры по оперативному доведению до населения информации в случае возникновения террористической угрозы и необходимых действиях в этих условиях.

22 октября в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в столичном регионе выходца из Центральной Азии, который планировал взорвать одно из зданий органов власти. Он, согласно информации ФСБ, действовал по указанию зарубежных террористических организаций.

При обыске у него нашли самодельную взрывчатку и средства связи, на которых находилась переписка с боевиками. После совершения теракта преступник и сам намеревался выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.