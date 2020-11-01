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В России запретили кальяны в ресторанах и кафе

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- Евгений Денисенко
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В российских ресторанах и кафе запретили курение кальянов и вейпов (электронных сигарет). Запрет вступил в силу с 30 октября, согласно соответствующим поправкам в "антитабачный закон" (закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма), принятыми в конце июля текущего года.

Курение табака в таких заведениях было запрещено еще с 1 июня 2014 года. И вот теперь не допускается также потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.

Как подчеркнули в пресс-служба Минздрава РФ, курение кальяна вреднее, чем курение сигарет, кроме того, через кальян может распространяться коронавирусная инфекция: "Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19".

При этом плохая обработка кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний, уточнили в пресс-службе здравоохранительного ведомства страны.

Новый запрет вызвал несогласие в среде рестораторов. Поскольку, как отмечается, вступил в силу в то время, когда трафик заведений общепита и так сокращается - на фоне распространения коронавируса и ограничений из-за пандемии. По словам бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, этот запрет - проблема, которая идет "параллельно" коронавирусным ограничениям, наслаивается на них.

"Но, в отличие от ограничений, у нее есть простое решение", - считает Титов. По его мнению, достаточно законодательно разделить рестораны и кальянные при помощи разных кодов ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). Сейчас кальянные работают под ОКВЭД ресторанов. Тогда и клиенты, и инспекторы будут понимать, о чем идет речь. Те, кому дым кальяна за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле. Мы направили соответствующее предложение в правительство, надеемся, оно будет рассмотрено", - сообщил бизнес-омбудсмен.


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URL: https://www.vb.kg/393707
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