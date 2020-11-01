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Российской авиабазе в Кыргызстане - 17 лет

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- Евгений Денисенко
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Российская авиабаза "Кант", дислоцированная в Кыргызстане, отпраздновало 17 лет со дня образования. В честь даты на ее территории состоялось торжественное построение и награждение личного состава, сообщили в Центральном военном округе Минобороны, которому структурно подчинена и данная база.

На торжественном построении командир "Канта" полковник Алексей Ларин вручил военнослужащим базы государственные и ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. В поздравительной речи командир высоко оценил профессионализм личного состава. Он выразил уверенность в сохранении славных традиций, заложенных ветеранами. И пожелал всем удачи, успехов в боевой подготовке и семейного благополучия.

В завершении мероприятия военнослужащие базы возложили цветы к памятнику героями Великой Отечественной войны.

Как отметили в пресс-службе, ЦВО, история авиабазы "Кант" началась с Одесской авиационной школы пилотов, образованной приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 23 февраля 1941 года. С началом Великой Отечественной войны школа прекратила учебные занятия, а ее курсанты начали выполнять боевые задачи на самолётах И-15 по прикрытию Одессы от воздушных ударов гитлеровцев. В июле 1941 года школа перебазировалась в Сталинград, а затем в пригород города Фрунзе (Бишкек), где и готовились военные лётчики для фронта.

В военные годы в авиашколе было подготовлено 1507 летчиков, 7 из которых удостоились звания Героя Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны школу переформировали в военное авиационное училище. На базе его в 1951 году был образован учебный авиационный полк, в 1956 году он приступил к обучению иностранных авиационных специалистов.

Сегодня авиабаза "Кант" структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа. Военные летчики принимает участие в международных учениях и Армейских международных играх "Авиадартс". На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав "Канта" входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами беспилотной авиации "Орлан-10", подразделение военной полиции и военной автоинспекции.


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URL: https://www.vb.kg/393708
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