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Садыробад или Садыр? Бишкек вновь предлагают переименовать

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- Виктория Гунгер
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Пока кандидаты на президентское кресло начинают подавать свои заявления в ЦИК, отдельные граждане пошли дальше. Они предлагают властям заняться переименованием столицы. Согласно их инициативе Бишкеке отныне должен носить имя Садыр (по принципу Нур-Султана в РК, видимо). По крайней мере, с такой инициативой выступил пользователь соцсетей Анарбек Катаганов.

Правда, большинство граждан такой порыв души почему-то не оценили. На что автор статьи возмущенно интересовался риторическим вопросом: "Ты против Садыра?".

Другие иронично предложили пойти дальше и "в поклонении столицу перенести в его родовое село и его переименовать в Садырабад"

- Хоть инфраструктура там немного разовьётся, - отмечают они.

Правда, инициаторы видимо упустили в порыве одну важную деталь - переименование столицы "вылетит" дефицитному бюджету в многомиллионую копеечку. И это без учета переименования всей важной документации, включая международную....

Примечательно, что многим вообще не важно какую инициативу продвигают "сверху", если в ней присутствует имя Садыр. В опросе, проведенном в телеграмм-канале "Сейчас", просто под его именем подписалось около полутысячи граждан.

А вы "за" или "против" подобного преобразования?


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URL: https://www.vb.kg/393709
Теги:
Садыр Жапаров, Бишкек, Кыргызстан, независимое государство
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