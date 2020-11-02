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Бессимптомный коронавирус. Как понять, что вы переболели?

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- Виктория Гунгер
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Более 25% пациентов с подтвержденным тестами диагнозом COVID-19 переносят заболевание бессимптомно. Вот несколько характерных признаков, которые свидетельствуют о том, что вы переболели.

Как сообщает онлайн-издание "Телеграф", если люди перенесли коронавирус в легкой форме, они, скорее всего, приняли его за обычную простуду или грипп, тем более что сезон этих заболеваний официально открыт. Однако в отличие от обычного недомогания, у вас с высокой вероятностью могли наблюдаться проблемы с восприятием вкуса и обонянием.

Также вы, скорее всего, чувствовали себя обессиленными – на этот симптом жалуются абсолютно все переболевшие ковидом. Конечно, зачастую потеря энергии может быть связана с укорочением светового дня, пасмурной погодой и понижение температуры воздуха, однако, если у вас в наличии есть и другие признаки, это серьезный повод сделать ПЦР-тест.

Кроме того, эксперты говорят, что даже при бессимптомном течении болезни у многих отмечается диарея и боли в животе, напоминающие пищевое расстройство или отравление, а также жжение, зуд и покраснение глаз – пациенты отмечают у себя ощущение, будто песка в глаза насыпали. Специалисты подчеркнули, что ни один из этих признаков как по отдельности, так и в совокупности, не может быть 100%-ным подтверждением, что у вас коронавирус,


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URL: https://www.vb.kg/393714
Теги:
эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус
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