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Концерты в честь Дня моряка-надводника дал ансамбль "Сувенир"

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- Анастасия Карелина
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В минувшие выходные ансамбль русской песни "Сувенир" порадовал своим творчеством жителей Каракола, поселка Пристань-Пржевальск и Кара-Балты. События, посвященные Дню моряка-надводника, были организованы представительством Россотрудничества в КР.

Культурные встречи прошли в рамках мероприятий Перекрестного года России и Кыргызстана, а также проекта "Русский сувенир". Соотечественников, собравшихся послушать приехавших из Бишкека артистов, приветствовал руководитель Россотрудничества в КР Виктор Нефедов. Вел концерты – куратор культурных проектов Российского центра науки и культуры, певец Игорь Воронцов.

Участники ансамбля "Сувенир" под руководством заслуженного артиста КР Владимира Тулина представили публике разнообразную программу, состоящую из вокальных и хореографических номеров. Выступления проходили под открытым небом прямо на берегу Иссык-Куля. Звучали русские народные песни, произведения военных лет, сочинения советских композиторов и эстрадные хиты. На последнем концерте в Кара-Балте со сцены ДК имени Ленина столичные гости поздравили зрителей еще и с другим праздником - Днем народного единства России, который будет отмечаться 4 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/393715
Теги:
концерт, Россия, Россотрудничество, Иссык-Куль
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