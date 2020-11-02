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Погранслужба КР пресекла контрабанду телефонов на сумму около 8 млн сомов

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- Виктория Гунгер
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1 ноября 2020 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек-автодорожный" пресекли незаконный провоз груза на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Как уточняется, на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" со стороны Казахстана прибыла автомашина Тойота-Хайлендер под управлением гражданина Кыргызской Республики С.М., 1988 г.р.

- В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил груз - телефоны марки Redmi в количестве 800 штук в 40 коробках. У водителя отсутствовали разрешительные документы на телефоны. По предварительным данным, общая стоимость телефонов составила более 7 990 000 сомов. После оформления документов водитель и груз были переданы сотрудникам соответствующих органов для проведения дальнейшего разбирательства, - говорится в информации ГПС КР.


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URL: https://www.vb.kg/393722
Теги:
граница, контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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