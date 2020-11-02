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Новый губернатор Иссык-Кульской области приступил к работе

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- Виктория Гунгер
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Вице-премьер-министр КР Максат Мамытканов представил сегодня коллективу центрального аппарата полномочного представительства Правительства КР в Иссык-Кульской области полномочного представителя Джантаева Элчибека Нуржадыевича.

Вице-премьер-министр выразил надежду на то, что Элчибек Джантаев приложит максимум усилий для улучшения работы представительства.

В завершении, Максат Мамытканов пожелал полномочному представителю успехов и плодотворной работы на ответственной должности.

Напомним, с 30 июля Джантаев занимал должность первого заместителя полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области. Ранее он работал акимом Тюпского района. Теперь он сменил на посту губернатора области Балбака Тулобаева, который в настоящее время стал и.о. мэра Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/393724
Теги:
Иссык-Кульская область, назначение, Кыргызстан
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