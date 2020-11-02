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В Амурской области кыргызстанца осудили за угон "КамАЗа"

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- Евгений Денисенко
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В Амурской области РФ в законную силу вступил приговор Свободненского городского суда от 21 июля 2020 года в отношении гражданина Кыргызстана. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере".

Как сообщили в областной прокуратуре, судом первой инстанции установлено, что в мае 2019 года этот человек "тайно похитил с территории базы в городе Свободном автомобиль марки "КамАЗ".

Сделал он это, "испытывая материальные затруднения". И с помощью своего знакомого продал машину во Владивостоке.

Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный и его защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке. Но судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда оставила доводы жалобы без удовлетворения. И признала приговор законным, обоснованным и справедливым.

Угонщик "КамАЗа" осужден к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденного сумму причиненного ущерба в размере более 700 тысяч рублей.


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URL: https://www.vb.kg/393727
Теги:
Россия, угон, преступление, Кыргызстан
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