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Российские военные провели гуманитарную акцию в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Военнослужащие российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане оказали гуманитарную помощь социальному стационарному психоневрологическому учреждению. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, которому структурно подчинена эта база.

Сообщается, что личный состав "Канта" обеспечили данное учреждение наборами продовольствия, в которые вошли крупы, масла, яйца и другие продукты. Кроме того, военные передали комплекты бытовой химии, моющих и дезинфицирующих средств, а также предметы первой необходимости.

Это – не первая подобная инициатива российских летчиков в Кыргызстане. В пресс-службе ЦВО отметили, что они регулярно оказывают гуманитарную помощь нуждающимся. И предоставляют им продукты питания, одежду и средствами первой необходимости. Такая поддержка, в частности, оказывалась врачам, школьникам, ветеранам и другим.

Авиабаза "Кант" в Кыргызстане является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств это организации в Центральной Азии. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/393729
Теги:
Кант, авиабаза, Кыргызстан
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