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Уроженца Кыргызстана избрали генсеком AVC Central zone

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Элмурзу Сатырбалдиева избрали на пост генерального секретаря Центральной зоны Азиатской конфедерации волейбола (AVC Central zone).

Конференция Центральной зоны, в которую входят 14 стран, прошла 26 октября в онлайн-режиме.

В рамках мероприятия состоялись выборы президента зоны, генерального секретаря и представителей в административном совете AVC.

Президентское кресло досталось представителю Мальдивских островов, а на должность генсека второй раз подряд избрали Элмурзу Сатыбалдиева из Кыргызстана, который является президентом ФВКР.

В административный совет вошли представители Казахстана, Ирана, Бангладеша и Индии.

Источник: https://bookmaker-ratings.am/


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URL: https://www.vb.kg/393731
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