Энергосистема в аварийном состоянии? Эксперт о происходящем в отрасли

Энергетики утверждают, что на ТЭЦ Бишкека 29 октября все-таки произошла авария, и системная проблема в работе оборудования может вновь показать себя в зимнее время. Ситуацию усугубляет кадровая чехарда в самый разгар отопительного периода.

"29 декабря 2020 г. 13 часов 08 минут произошла крупномасштабная, внесистемная авария высокой категории энергетической системы, по выработке, передачи и распределению электрической и тепловой энергии. Возможно из-за механического повреждения оболочки высоковольтного кабеля 110 кВ или резкого увеличения нагрузки "выстрелил" кабель, связывающее ОРУ-110 ТЭЦ г. Бишкек и подстанцию "Бишкек-1" 110/35/10. В ОРУ-11О и подстанции 110/35/10 одновременно и мгновенно должны были сработать системы релейной защиты. На подстанции "Бишкек-1", которая построена 2 года назад, не сработала аварийная система отключений. Выключатели ОРУ-110 ТЭЦ г. Бишкек не сработали и высоковольтное напряжение "насквозь прошило" защитные системы аварийных отключений и продолжило увеличение аварийной ситуации. Выключатели системы релейной защиты 7 автотрансформаторов ТЭЦ г. Бишкек сработали и отключили работу котлоагрегатов и турбогенераторов", - делится своим мнением эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев.

В тот день давление в системе ТЭЦ было выпущено под ноль, оборудование на время остановилось. Но через несколько часов система вновь вернулась к работе, подача электричесва и тепла возобновилась. Эксперт уверен, что если бы котлоагрегаты не отключились, то последствия могли стать катастрофическими, намного более разрушительными, чем те, которые были после аварии на ТЭЦ в январе 2018 года.

При этом в ОАО "Северэлектро" опровергают, что причиной аварийного отключения оборудования на ТЭЦ Бишкека была неисправность высоковольтной линии на 110 кВт.

"29 октября после системной аварии на ТЭЦ Бишкек персоналом ОАО "Северэлектро" была выведена в ремонт кабельная линия 110 кВ ПС ТЭЦ-Б – ПС Бишкек-1 и проведено комплексное лабораторное испытание кабельной линии 110 кВ. Результатам испытания показали, что кабельная линия соответствует техническим нормам.

На следующий день, 30 октября, в 15-45 ч. был введен в работу КЛ 110 кВ ПС ТЭЦ-Б - ПС Бишкек-1 на холостой ход. В 16-13 ч. на подстанции 110-35/6 "Бишкек" введен в работу трансформатор Т-1. Нагрузка составила 140 А. Данные мероприятия подтверждают исправность кабельной линии 110 кВ.

Предварительная версия, озвученная вчера на ТЭЦ Бишкек о том, что причиной системной аварии было замыкание в кабельной линии 110 кВ, питающей от ОРУ (открытое распределительное устройство) ТЭЦ Бишкек подстанцию 110 кВ "Бишкек" (оборудование ОАО "Северэлектро") не подтверждена", - говорится в сообщении ОАО "Северэлектро".

Расул Умбеталиев считает, что нет ничего удивительно, что руководители энергокомпаний опровергают наличие серьезной проблемы.

"Нацэнергохолдинг, ОАО "Электричеcкие станции" и ОАО "Северэлектро" будут опровергать наличие крупномасштабной внесистемной аварии и будут утверждать о распространении недостоверной информации. Но ветераны энергетики и настоящие сотрудники действующих энергокомпаний, прекрасно понимают истинное положение, когда на ОРУ и на высоковольтных подстанциях не срабатывают системы аварийной релейной защиты. А еще и кадровый беспредел, во время прохождения осенне-зимнего периода", - продолжил Умбеталиев.

Он напоминает, что во главе энергокомпаний должны стоять профессионалы, так как от их решений будет зависеть наличие тепла и света у населения и субъектов бизнеса. Он напоминает, что сейчас энергетика Кыргызстана находится в тяжелейшем состоянии из-за недостаточного объема воды в Токтогульском ГЭС, импорте электроэнергии по цене в 3 сома за киловатт, дефиците бюджета у энергокомпаний, долгового бремени и так далее.

"Все это не дает уверенности в успешном прохождении осенне-зимнего периода", - заключил эксперт.

Отметим, в ОАО "Северэлектро" сменился генеральный директор. Часть трудового коллектива в пятницу вышла к Дому правительства с требованием вернуть прежнего руководителя Доскула Бекмурзаева. Сегодня митинг продолжился.