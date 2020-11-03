Как помочь почемучкам? Советы детского психолога

Психологи отмечают, что больше всего без садов страдают дети, которым обязательно нужна социализация. Все чаще родители прибегают к помощи гаджетов. Порой малыши обращаются с планшетом лучше многих взрослых. Или, если мама очень устала, достаточно включить телевизор с незамысловатыми мультиками. Но чему в таком случае научится ребенок?

Детский психолог, логопед– дефектолог Эльвира Лисова рассказала "ВБ", как во время карантина восполнить пробелы, связанные с социализацией детей.

Самое главное - организовать режим дня. Дети должны четко знать, каков их распорядок дня, понимать, что будут делать в следующую минуту. У ребенка, приученного к режиму, здоровее и устойчивее психика.

После 4 лет для ребенка крайне важно общение со сверстниками. Они должны учиться играть в коллективные игры, сравнивать себя с другими, общаться. Хорошо, если дома есть братья и сестры. А если их нет, то можно найти друзей для игр во время прогулок соблюдая санитарные нормы.

Детей дошкольного возраста не просто так называют почемучками. Их все интересует, и это нормально. Хуже, когда у ребенка нет вопросов. Есть такой термин - "удобный ребенок", он может часами сидеть с планшетом и не интересоваться окружающим миром. Это опасный признак. Вот поэтому не менее важно полноценное общение и с родителями. Задача взрослых не просто накормить и одеть, но и развивать. Можно найти в Интернете массу идей для совместных занятий.

Те же гаджеты можно использовать и для общения. Дети создают совместные чаты в мессенджерах. Переписываются, делятся достижениями, фотографиями, учатся общаться. Конечно, нужно контролировать время, проведенное с телефоном или планшетом.

Обязательно чтение книг для развития воображения, мышления, фантазии ребенка. Достаточно просто читать вслух. Чтобы ребенок видел артикуляцию, мимику. Потом можно вместе обсуждать прочитанное. Важно понять, насколько ребенок уловил смысл текста.

Наверное, карантин со всеми его минусами все–таки дает шанс родителям лучше узнать своих детей, стать ближе, надо эту возможность не упустить, заключает Эльвира Лисова.