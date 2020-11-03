Мэрия просит арендаторов вернуть городу земельные участки

Столичная мэрия во главе с вице-мэром по земельной и транспортной политике Азизом Алымкуловым продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности за пользование муниципальными земельными участками и их возвращением на баланс города, сообщили в муниципалитете Бишкека.

К сожалению, ряд компаний не выполняют обязательства договоров.

- Дорогие горожане, арендаторы-предприниматели! Убедительно просим каждого из вас соблюдать обязательства, упомянутые в договорах. Мы должны жить по закону. Сегодня, 3 ноября, состоится комиссия по предоставлению прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, где будет рассмотрен вопрос расторжения договорных отношений в одностороннем порядке с теми, кто не выполняет обязательства (не платят за аренду, используют земельные участки не по назначению и др.). Таких "неуважаемых" арендаторов у нас 223, их задолженность достигла более 380 миллионов сомов. (https://www.meria.kg/ru/post/20756). Также при строительстве многоэтажек предприниматели должны вернуть городу определенную площадь жилого помещения, которое мы распределяем среди тех горожан, которым приходится сложнее всего. К слову, в очереди на получение жилья стоят порядка 3 тысяч 500 бишкекчан, - отмечают в мэрии.

По результатам инвентаризации, определены 35 земельных участков, которые должны передать 10% жилой площади городу.

На 2 ноября заключены и нотариально удостоверены 4 договора, то есть в муниципальную собственность города поступит 7 тысяч 747, 84 м2 жилой площади.