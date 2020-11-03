Погода
$ 82.64 - 83.01
€ 95.17 - 96.67

Массовая драка в поселке "Манас". Парню разбили голову арматурой (видео)

80  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В поселке "Манас" Сокулукского района Чуйской области неизвестный молодой мужчина нападал на прохожих с арматурой. Скорее всего, речь идет о драке между подростками.

Пострадавшего с серьезной травмой головы госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел возле гипермаркета "Фрунзе". Видео с камер наблюдения магазина прислали в телеграмм-канал "Сейчас" очевидцы происшествия.

В ГУВД Чуйской области VB.KG отметили, что уже запросили информацию о происшедшем. Пока ее уточняют. О задержанных также ничего неизвестно. Все подробности инцидента правоохранители пообещали предоставить позже.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393758
Теги:
ГУВД, избиение, Сокулукский район, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  