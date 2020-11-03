Массовая драка в поселке "Манас". Парню разбили голову арматурой (видео)

В поселке "Манас" Сокулукского района Чуйской области неизвестный молодой мужчина нападал на прохожих с арматурой. Скорее всего, речь идет о драке между подростками.

Пострадавшего с серьезной травмой головы госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел возле гипермаркета "Фрунзе". Видео с камер наблюдения магазина прислали в телеграмм-канал "Сейчас" очевидцы происшествия.

В ГУВД Чуйской области VB.KG отметили, что уже запросили информацию о происшедшем. Пока ее уточняют. О задержанных также ничего неизвестно. Все подробности инцидента правоохранители пообещали предоставить позже.