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МИД РК продлил ограничения на пребывание в стране и пересечение границы

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- Виктория Гунгер
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МИД Казахстана принял ряд решений по ограничению пересечения госграницы из-за эпидемии Covid-19, сообщают СМИ РК.

Как отмечается, иностранцы, имеющие вид на жительство на территории РК, члены их семей, а также иностранцы, являющиеся членами семей граждан РК смогут пересекать госграницу РК не более одного раза в 90 суток (ранее было 30 суток). II.

- По безвизовому режиму ограничения на пересечение госграницы будут продлены до 1 мая 2021 года, включая приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Также продлено до 1 января 2021-го приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии. III. По авиарейсам с Турцией сократить с 9 ноября количество международных авиарейсов с 33 до 20 в неделю, - резюмируется в сообщении МИД РК.


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URL: https://www.vb.kg/393760
Теги:
граница, Казахстан, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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