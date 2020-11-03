Фиктивная "годность" к службе. Задержан начальник Медуправления МВД

Антикоррупционная служба ГКНБ установила системные факты получения взяток руководством Медицинского управления МВД КР от кандидатов на службу в ОВД КР за вынесение положительного медицинского заключения об их годности к

службе. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Как отмечается, 2 ноября 2020 года задержан начальник Медицинского управления – председатель Военно- врачебной комиссии МВД КР полковник милиции "Ж.Ж.К.".

- Зафиксированы факты получения им денежных средств от кандидатов на службу в ОВД КР, в том числе и вновь создаваемое Управление патрульной службы МВД КР, состояние здоровья которых не соответствовали предъявляемым требованиям (низкий рост, лишний вес, слабое зрение и т.п.). Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 325 (Получение взятки) Уголовного кодекса КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, - говорится в информации.

АКС ГКНБ КР проводится комплекс следственно-оперативных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к коррупционным проявлениям при отборе кандидатов замещение вакантных должностей в МВД КР.