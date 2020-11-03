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Сбой работы ТЭЦ. Комиссии поручено найти виновных

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр Равшан Сабиров посетил ТЭЦ города Бишкек и провёл совещание, где заслушал информацию руководства и трудового коллектива об имеющихся проблемах на предприятии.

Руководители предприятий энергетического сектора доложились по внештатной ситуации, случившейся 29 октября 2020 года, которая привела к массовому отключению электричества и временному прерыванию теплоснабжения в г.Бишкек. 

По информации генерального директора ОАО "Электрические станции" Жолдошбека Ачикеева, на данный момент ситуация на ТЭЦ стабильная, ежедневно по графику поступает 5 тыс. тонн угля, проблем с мазутом нет, проводятся плановые ремонтные и реконструкционные работы. 

"29 октября в 13:08 произошли "возмущения" в системе. Развитие аварии предотвратила система автоматической защиты оборудования ТЭЦ. Персонал действовал в соответствии с инструкциями", - отметил он.

По версии Жолдошбека Ачикеева, причиной внештатной ситуации стало замыкание в кабельной ветке 110 кВ, относящейся к распределительной компании "Северэлектро". 

В свою очередь, первый заместитель генерального директора ОАО "Северэлектро" Темиркул  Дайыров заявил, что  кабельная линия 110 кВ в данном происшествии не причем.  Как показали результаты испытаний, кабельная линия соответствует техническим нормам. 

В ходе совещания работники ТЭЦ пожаловались на низкое качество угля, поставляемого с месторождения Кара-Кече. Несоответствие нормам кара-кечинского угля по влажности и зольности приводит к повышению расходов газа, отметил директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев.

По итогам совещания руководители "Электрических станций" и ТЭЦ заверили, что с прохождением отопительного периода проблем не будет. 

"ТЭЦ города Бишкек должна стабильно обеспечивать жителей столицы теплом и электричеством в осенне-зимний период. Каждый руководитель будет нести за это персональную ответственность. Общество должно знать, что происходит на ТЭЦ", - отметил Равшан Сабиров.

Вице-премьер-министр поручил комиссии в составе представителей Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Госкомитета национальной безопасности и Госинспекции по экологической и технической безопасности установить виновных в инциденте от 29 октября в трехдневный срок.  

"В случае выявление интриг и саботажа будут приняты строгие меры", - заключил Равшан Сабиров.


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URL: https://www.vb.kg/393768
Теги:
Равшан Сабиров, ТЭЦ, Бишкек, Кыргызстан, авария
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