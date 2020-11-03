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Стал известен номер авто напавшего на прохожего в поселке "Манас"

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- Виктория Гунгер
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Выяснился номер мужчины, напавшего на прохожего в поселке "Манас".

По информации телеграмм-канала Shtraf__kg до инцидента, согласно камерам наблюдения, он двигался в направлении города Бишкек по трассе аэропорт "Манас"-Бишкек.

"Подрезал" две машины и чуть не создал аварийную ситуацию. Хулиган двигался на автомашине "Фольксваген Гольф 2" с госномером 01 461 ADF. Затем остановился возле магазина "Фрунзе" в поселке, начал дебоширить и лезть в драку. Затем взял в авто арматуру и напал на прохожего мужчин, утверждают очевидцы произошедшего.

В настоящее время милиция ведет поиски мужчины, заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", пострадавший в больнице.


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URL: https://www.vb.kg/393770
Теги:
дороги, избиение, Сокулукский район, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, МВД
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