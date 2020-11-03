Стал известен номер авто напавшего на прохожего в поселке "Манас"

Выяснился номер мужчины, напавшего на прохожего в поселке "Манас".

По информации телеграмм-канала Shtraf__kg до инцидента, согласно камерам наблюдения, он двигался в направлении города Бишкек по трассе аэропорт "Манас"-Бишкек.

"Подрезал" две машины и чуть не создал аварийную ситуацию. Хулиган двигался на автомашине "Фольксваген Гольф 2" с госномером 01 461 ADF. Затем остановился возле магазина "Фрунзе" в поселке, начал дебоширить и лезть в драку. Затем взял в авто арматуру и напал на прохожего мужчин, утверждают очевидцы произошедшего.

В настоящее время милиция ведет поиски мужчины, заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", пострадавший в больнице.