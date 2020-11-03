Камчыбек Ташиев встретился с родственниками Мелиса Калыкова

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев также заинтересовался делом по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Об этом редакции VB.KG сообщила сестра осужденного за это преступление Мелиса Калыкова Дариха Калыкова.

По ее словам, с ним удалось поговорить на встрече исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова с жителями Баткенской области.

- Мы рассказали Камчыбеку Ташиеву о нашем деле, и он обещал помочь нам. По крайней мере, посодействовать справедливому расследованию, которое мы добивались последние 2 года. Вы же помните, в свое время мы попали на прием к генпрокурору Джамшитову, но он так и не помог нам. А все почему? Да потому что, и мы об этом неоднократно говорили, один из прокуроров Байбосунов, который был на охоте, является родственником Абылгазиева, а один из участников охоты является зятем Жээнбекова. Вот поэтому они и все прикрывали друг друга, а на моего брата повесили тяжкое преступление, - сказала Калыкова.

Также она отметила, что они готовы предоставить следствию доказательства невиновности Мелиса Калыкова, которые не были взяты ранее во внимание.

Напомним, исполняющий обязанности президента КР Садыр Жапаров на встрече с жителями Баткена пообещал родственникам Мелиса Калыкова, что дело будет пересмотрено.