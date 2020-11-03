Подложные номера, тонировка и отсутствие прав. Задержан водитель Субару

Сотрудники УПСМ задержали водителя с подложным номером, тонированными стеклами и без водительских прав.

1 ноября 2020 года во время патрулирования местности сотрудниками УПСМ была остановлена автомашина марке "Subaru Legacy" с затемненными стеклами по улице улице Фрунзе г. Бишкек.

В ходе проверки установлено, что гражданин К Б, 1992 г.р., управлял автомобилем без водительских прав и с подложным номером.

Принятыми мерами по данному факту автомашина марке "Subaru Legacy" водворен на специализированную стоянку, составлен протокол о нарушение согласно ч. 3 ст. 129 и ст. 122 Кодекса о нарушений Кыргызской Республики, а все собранные материалы направлены в ГУВД г. Бишкек.