Напали с ножом и отобрали деньги. Задержаны подозреваемые в грабеже

В ОВД Сокулукского района с заявлением обратился житель Чуйской области 27-летний Т.М., он просил принять меры в отношении 3-х неизвестных лиц, которые 28 октября 2020 года примерно 22:17 часов, находясь в селе Романовка Сокулукского района, применив физическую силу, забрали у него 50 тысяч 240 сомов и мобильный телефон.Об этом сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного ст. 202 (Грабеж) УК КР.

По камерам был установлен автомобиль, на котором передвигались предполагаемые подозреваемые, и сам водитель.

- Им оказался 25-летний С.А..В настоящее время он задержан милицией, - отмечается в информации.

В ходе досудебного производство установлено, что 28 октября 2020 года примерно 21:30 часов задержанный С.А. со своими знакомыми по имени "А" и "Ч", в Бишкеке на автомашине марки "Дайхатсу" подобрали попутчика Т.М.(потерпевшего). На автодороге Бишкек-Кара-Балта в селе Романовка, свернули на БЧК.

- Угрожая ножом завладели денежными средствами и мобильным телефоном. Во время схватки потерпевший вырвался от нападавших и сбежал, а позже с заявлением обратился в милицию. В настоящий момент сотрудники милиции установили и водворили в ИВС подозреваемых в грабеже - 22-летнего О.А. и 27-летнего О.Ч. Досудебное производство продолжается, - говорится в сообщении ГУВД Чуйской области.