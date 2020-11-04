Погода
$ 83.75 - 84.05
€ 95.17 - 96.67

За вымогательство денег задержан эксперт по энергетике Расул Умбеталиев

202  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Антикоррупционной службой ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в сфере топливно-энергетического комплекса по факту вымогательства денежных средств в размере 500 тыс. сомов задержан член тендерной комиссии по закупке угля в один из филиалов ГП "Кыргызтеплоэнерго" У.Р.

Установлено, что У.Р. вымогал указанную сумму в виде вознаграждения от представителя субъекта предпринимательской деятельности через руководство ГП "Кыргызтеплоэнерго" для положительного решения вопроса в присуждении победы в тендере по приобретению большого объема угля в рамках подготовки отраслей экономики к осенне-зимнему периоду на 2020-2021 годы.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.203 (Вымогательство) УК КР.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393790
Теги:
коррупция, тендер, взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан, Расул Умбеталиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  