За вымогательство денег задержан эксперт по энергетике Расул Умбеталиев

Антикоррупционной службой ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в сфере топливно-энергетического комплекса по факту вымогательства денежных средств в размере 500 тыс. сомов задержан член тендерной комиссии по закупке угля в один из филиалов ГП "Кыргызтеплоэнерго" У.Р.

Установлено, что У.Р. вымогал указанную сумму в виде вознаграждения от представителя субъекта предпринимательской деятельности через руководство ГП "Кыргызтеплоэнерго" для положительного решения вопроса в присуждении победы в тендере по приобретению большого объема угля в рамках подготовки отраслей экономики к осенне-зимнему периоду на 2020-2021 годы.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.203 (Вымогательство) УК КР.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.