"Ограничений для грузоперевозчиков при прохождении границы быть не должно"

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Максат Мамытканов ознакомился с деятельностью государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод" (ГП "БШЗ") при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

Отметим, что ГП "БШЗ" является стратегическим объектом, входящим в состав оборонно-промышленного комплекса и занимается изготовлением изделий как боевого, так и спортивно-охотничьего назначения.

Также стоит отметить, что с 2001 года по 2017 год завод находился в доверительном управлении у ОАО "Бишкекский машиностроительный завод", которое было малоэффективным. Хозяйственная деятельность оставалась убыточной. Было принято решение о создании государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР. Также в рамках развития ГП "БШЗ" разработана Стратегия на период до 2022 года в соответствии с которой проводится комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на повышение эффективности хозяйственной деятельности, в частности проведен капитальный ремонт здания основного производства, его административно-бытового корпуса и ряда других объектов.

Вице-премьер-министр ознакомившись с деятельностью завода подчеркнул, что действующие оборонно-промышленные предприятия стратегически значимы для государства.

"После распада СССР многие предприятия по различным причинам остановили свое производство. Радует, что приняты меры по восстановлению завода. При хорошей, слаженной менеджерской работе и модернизации оборудования завод может конкурировать с более успешными промышленными предприятиями", - сказал Максат Мамытканов.

Далее, в соответствии с поручением исполняющего обязанности Президента, Премьер-министра Садыра Жапарова вице-премьер-министр посетил контроль-пропускной пункт "Актилек-автодорожный", который был переведен на усиленный вариант несения службы.

Отметим, что КПП "Актилек-автодорожный" является международным, автомобильным, грузопассажирским пунктом пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе. В связи с проведением модернизации и реконструкции пункта пропуска "Акжол-автодорожный" пропускная способность "Актилек- автодорожный возросла вдвое. Пропуск осуществляется круглосуточно, в частности среднесуточный объем движения транспортных средств достигает 800 единиц.