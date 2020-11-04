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Кыргызстан расширит сотрудничество с Сибирью в вузовской сфере

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- Евгений Денисенко
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Вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Красноярским краем в различных сферах, представляющих взаимный интерес, обсуждены в ходе встречи консула канцелярии (отделения) посольства КР в Красноярске Тургумбеком Доронбековым с проректором по научной работе Сибирского федерального университета Русланом Барышевым. Одной из рассмотренных тем стало укрепление связей в сфере высшего образования.

Расположенный в Красноярске СФУ стал первым в России федеральным университетом. Сегодня это крупнейший в стране научно-исследовательский и образовательный центр, состоящий из двадцати одного института и трех филиалов. Он объединяет 36 научно-инновационных подразделений - НИИ, КБ, технопарки, лаборатории, центры коллективного пользования оборудованием, научно-образовательный, инновационные центры, центры трансфера технологий, опытные производства. И входит в число участников государственной программы "Проект 5-100""- это государственная инициатива, направленная на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду.

Среди более 26 тысяч студентов СФУ - 767 иностранцев, в том числе около 150 студентов, магистрантов и аспирантов из Кыргызстана. Они, по словам Руслана Барышека, который рассказал о различных направлениях деятельности вуза, активно участвуют в его общественной жизни.

В свою очередь, Тургумбек Доронбеков отметил, что кыргызская сторона заинтересована в наращивании сотрудничества с Россией в сфере образования, В частности, в вопросах подготовки квалифицированных инженеров-энергетиков, инженеров-строителей, инженеров горного дела и горных технологий.

Собеседники договорились содействовать развитию сотрудничества между вузами двух стран, реализации совместных проектов в области образования. А также – активизации межрегиональных и культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и этим крупнейшим регионом России, сообщили в посольстве КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/393801
Теги:
вуз, Россия, студенты, сотрудничество, Кыргызстан
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