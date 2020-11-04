Военные РФ в Кыргызстане провели акцию "Ремень безопасности"

Обеспечение безопасности дорожного движения – эти цели преследовала инициатива, предпринятая военнослужащими военной автомобильной инспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы (ОРВБ) в Кыргызстане. Они провели акцию "Ремень безопасности", сообщили в Центральном военном округе РФ, которому структурно подчинена эта база.

В рамках этой акции совместно с летным составом российской авиабазы "Кант" в КР были подготовлены тематические плакаты, рассказывающие о необходимости пользоваться такими ремнями. Эти плакаты были размещены на информационных стендах на выездах с территории военного городка.

По словам начальника ВАИ ОРВБ капитана Дмитрия Бородина, первые ремни безопасности появились именно в самолете, а не в автомобилях, поэтому к проведению акции и привлекли летчиков. Впервые же такие ремни были применены французским инженером Адольфом Пегу, повторившим в начале XX века петлю Павла Нестерова на самолете самодельной конструкции.

"Специально для выполнения знаменитой "мертвой петли" и достаточно долгого полета вниз головой, Пегу сконструировал данное удерживающее устройство. Впоследствии, со значительными техническими модификациями ремни безопасности перешли в наемный транспорт", - рассказал Дмитрий Бородин.

Профилактическая акция "Ремень безопасности", как отметили в пресс-службе ЦВО, направлена на формирование у участников дорожного движения отношения к ремням безопасности как к важнейшему элементу системы пассивной безопасности автомобилей. И - на повышение дорожно-транспортной дисциплины у водителей воинских частей.