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В Токмаке открылась новая инфекционная больница

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- Екатерина Улитина
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В Токмаке состоялось официальное открытие новой инфекционной больницы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Новая инфекционная больница расположилась в здании бывшей поликлиники, расположенной в 3-м микрорайоне.

"Благодаря капитальному ремонту, на который было потрачено 45 миллионов 700 тысяч сомов, здание преобразилось до неузнаваемости. Деньги были выделены из республиканского и городского бюджетов, а также из Фонда развития Чуйской области", - говорится в сообщении мэрии Токмака.

Новая инфекционная больница рассчитана на 216 коек. В ближайшее время завершится ее укомплектование современным медицинским оборудованием и инвентарем.


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URL: https://www.vb.kg/393816
Теги:
Кыргызстан, Токмак, больница
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