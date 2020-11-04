В Токмаке открылась новая инфекционная больница

В Токмаке состоялось официальное открытие новой инфекционной больницы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Новая инфекционная больница расположилась в здании бывшей поликлиники, расположенной в 3-м микрорайоне.

"Благодаря капитальному ремонту, на который было потрачено 45 миллионов 700 тысяч сомов, здание преобразилось до неузнаваемости. Деньги были выделены из республиканского и городского бюджетов, а также из Фонда развития Чуйской области", - говорится в сообщении мэрии Токмака.

Новая инфекционная больница рассчитана на 216 коек. В ближайшее время завершится ее укомплектование современным медицинским оборудованием и инвентарем.