Важно! Регулярное авиасообщение с Новосибирском не возобновлялось

Регулярное авиасообщение с Новосибирском пока не возобновляется. Об этом сообщил Директор Агентства гражданской авиации КР Курманбек Акышев.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на посольство Кыргызстана в России сообщили о возобновлении регулярных рейсов Бишкек-Новосибирск и Ош-Новосибирск.

По словам Курманбека Акышева, сообщение на сайте посольства появилось после получения рассылки от российской авиакомпании "Сибирь".

- В соответствии с радиограммой Федерального агентства воздушного транспорта министерства транспорта Российской Федерации, адресованной всем авиакомпаниям РФ, сообщалось, что решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ, самолёты российских авиакомпаний могут быть использованы для вывоза лиц (граждан РФ и иностранных граждан, въезд которым разрешён в соответствии с распоряжением правительства РФ) после выполнения ими грузовых, пассажирских и транзитных рейсов. После рассылки вышеуказанной радиограммы авиакомпания "Сибирь" сделала рассылку, что агентам разрешается реализация авиабилетов на регулярные рейсы в Новосибирск, - сказал Акышев.

Позже сообщение с сайта посольство было удалено, так как выяснилось, что радиограмма Министерства транспорта РФ касалась лишь чартерных рейсов.

Таким образом, в настоящее время в Новосибирск вылетают только чартерные рейсы, на которые допускаются граждане России и иностранные граждане, у которых есть соответствующее разрешение.

Регулярные рейсы из Бишкека и Оша осуществляются только в Москву авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Avia Traffic".

Директор Агентства гражданской авиации КР Курманбек Акышев принес извинения пассажирам, которые купили авиабилеты в Новосибирск.