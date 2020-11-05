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В Москве раскрыли ОПГ, помогавшую нелегалам из Центральной Азии

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- Евгений Денисенко
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В Москве задержали восьмерых участников преступной группы, занимавшейся легализацией мигрантов, в том числе, из стран Центральной Азии. Задержание произвели сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей. И с 2015 года ей удалось обеспечить фальшивую легализацию более 10 тысячам незаконных мигрантов.

Входящие в эту группу уроженцы также стран Центральной Азии создали сеть по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей для незаконного въезда и пребывания в Московском регионе иностранцев. В рамках возбужденного уголовного дела ликвидированы две лаборатории по производству подделок.

В ходе обысков у задержанных изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, проинформировали в пресс-службе УФСБ.

В Координационном совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области отметили, что, несмотря на преференции, которыми обладают трудовые мигранты из Кыргызстана как страны-члена Евразийского экономического союза, некоторые соотечественники по-прежнему в силу разных обстоятельств легализует свое пребывание в России незаконным образом. И обращаются к услугам подобных преступных структур. За что и попадают потом, будучи уличенными в нарушении закона, в "черные" миграционные списки, выдворяются из страны с последующим запретом на въезд в нее в течение нескольких лет.


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URL: https://www.vb.kg/393821
Теги:
задержание, миграция, ОПГ, Россия, Центральная Азия, Документ
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