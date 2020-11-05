Мигрантов в России обяжут сдавать отпечатки пальцев

В России подготовлена новая редакция закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", в соответствии с которой всем мигрантам в стране предстоит сдавать отпечатки пальцев,

Новый законопроект вместе с концепцией реформы миграционного законодательства подготовило и передало на рассмотрение парламентариев Министерство внутренних дел РФ. Как сообщили в Главном управлении этого ведомства по вопросам миграции, всех мигрантов, которые находятся в России более 30 суток, обяжут проходить дактилоскопию и медицинское освидетельствование, получать ID-карты. В целом же самой реформой предусмотрены изменение режима пребывания приезжих на территории России, упрощение процедуры оформления документов.

По словам начальника данного управления В. Казаковой, идея дактилоскопирования всех въезжающих в Россию обсуждалась и ранее. Однако вместо завлявшегося прежде варианта получения отпечатков пальцев прямо на границе, для чего потребовалось бы установить соответствующее оборудование на всех постах, МВД теперь предлагает обязать мигрантов сдавать отпечатки самостоятельно уже по прибытии.

В поддержку идеи дактилоскопирования выступили в Федерации мигрантов России. Президент ФМР Вадим Коженов отмечает, что сейчас в России "сложилась не очень правильная ситуация, когда в зависимости от страны исхода действуют разные нормы". Теперь же МВД стремится привести все эти нормы к общему порядку.

"Любой гражданин, который приезжает на срок менее 30 дней, он просто приехал и уехал. Если он намерен провести больше 30 дней, он соответственно должен сдать отпечатки пальцев, чтобы мы его смогли найти в случае чего. Туристы более чем на 30 дней приедут вряд ли, те, кто больше, в основном являются трудовыми мигрантами. Соответственно, они будут проходить эту процедуру, получать идентификационный номер и карту. После этого трудовой мигрант будет считаться легальным", - поясняет он суть нововведений.

Кроме того, по мнению главы ФМР, сбор отпечатков пальцев поможет предотвратить проникновение в страну криминальных элементов: "Стопроцентная дактилоскопия для всех приезжающих иностранцев поможет избежать той проблемы, которая есть сейчас: когда нарушители, выдворенные за территорию страны, меняют там фамилию и заезжают снова. Как только мы будем контролировать всех иностранцев по отпечаткам пальцев, эта проблема полностью уйдет".