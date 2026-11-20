Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предложил ускорить реализацию проекта строительства газопровода из Туркменистана в Китай через территорию Кыргызстана. Вопрос обсуждался 19 ноября на встрече с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По её данным, встреча состоялась в национальной туристической зоне "Аваза" города Туркменбаши в рамках рабочего визита торага в Туркменистан.

Марлен Маматалиев отметил важность продолжения поставок электроэнергии из Туркменистана и предложил рассмотреть возможности расширения сотрудничества в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов.

Особое внимание стороны уделили развитию торгово-экономических и инвестиционных связей. Обсуждались увеличение объёма взаимной торговли, активизация работы Кыргызско-туркменской межправительственной комиссии, реализация достигнутых договорённостей и привлечение туркменских инвесторов к проектам в Кыргызстане.

В ходе переговоров также рассматривались вопросы транспортно-логистического сотрудничества. Речь шла об организации международных грузоперевозок по маршруту Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Россия с дальнейшим выходом на западные направления, а также о расширении перевозок через Кыргызстан в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

"Развитие транспортных коридоров не только укрепит экономические связи наших стран, но и послужит усилению роли Центральной Азии в международной торговле. Мы готовы продвигать совместные проекты в данном направлении", - сказал Маматалиев.

Кроме того, обсуждались укрепление межпарламентского взаимодействия, активизация деятельности депутатских групп дружбы, взаимные визиты парламентских делегаций и обмен законотворческим опытом.

Марлен Маматалиев подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ и других международных площадок.

Стороны также рассмотрели вопросы проведения дней культуры, творческих фестивалей и выставок, развития сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения и спорта.

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении межпарламентских связей и пригласила Марлена Маматалиева принять участие в саммите "Женщины-лидеры", который состоится в 2028 году.

Во встрече также участвовали депутаты Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, Данияр Толонов и полномочный представитель Жогорку Кенеша в МПА СНГ и ПА ОДКБ Нурбек Сатвалдиев.