В жилмассиве Бишкека изнасиловали девушку. Задержаны трое

В жилмассиве Колмо в Бишкеке изнасиловали двадцатилетнюю девушку. Сообщение о преступлении поступило на линию "102" 3 ноября в 13.37.

"По прибытию на место происшествия сотрудниками патрульной милиции, в ходе разбирательство факт подтвердился с заявлением обратилась гр. Т.Н. 2000 года рождения, о принятии мер в отношении не известного лица, который примерно 13:00 часов того же дня в нетрезвом состоянии применив физическое воздействия изнасиловал ее", - говорится в сообщении пресс-службы Управления патрульной милиции.

В ходе оперативно розыскных мероприятий инспекторы патрульной милиции по горячим следам задержали троих подозреваемых гр. О.у.Б. 1997 г.р. Т.А. 1998 г.р. К.Н. 1999 г.р. При личном досмотре у гр. О.у.Б. 1997 г.р. был обнаружен и изъят пистолет неизвестной марки черного цвета с коричневой рукояткой и кобура коричневого цвета.

После чего все трое вышеуказанные граждане были доставлены в Следственную службу УВД Первомайского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательство.