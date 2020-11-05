В Белом доме начата подготовка к передаче власти от Трампа к Байдену

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джозеф Байден запустил "сайт переходного периода", направленный на подготовку к передаче власти от действующего президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что еще не набрал необходимые голоса 270 выборщиков, пишет eadaily.com

"Американский народ определит, кто будет следующим президентом США. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны - от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости - и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день", - говорится на сайте.

Ранее телеканал CNN сообщил, что по меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джозефу Байдену в случае его победы на выборах.

Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.

Согласно подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

Напомним, Джо Байден -47-й вице-президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017. Член Демократической партии. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр (с 1973 года по 2009 год).

Родился 20 ноября 1942 года в Скрантоне, Пенсильвания.

Джозеф Байден объявил о своем участии в выборах президента США 25 апреля 2019 года, опубликовав сообщение в Twitter c текстом "Основные ценности этой нации… Наше положение в мире… Наша демократия… Вcе, что сделало Америку Америкой, поставлено на карту. Именно поэтому сегодня я объявляю о своей кандидатуре на выборах президента CША".

При этом Байден стал 20-м по счету политиком, который заявил о намерении добиться выдвижения от Демократической партии на выборах 2020 года.