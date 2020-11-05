Вышел в свет уникальный сборник документов о судьбах эпоса "Манас"

Сегодня во второй половине дня в Институте языка и литературы имени Чингиза Айтматова планируется презентация уникального издания на кыргызском и русском языках – сборника документов об изучении и издании эпоса "Манас" в Кыргызстане в 1925-2016 годах.

Как рассказал VB.KG главный редактор книги, директор Института языка и литературы академик Абдылдажан Акматалиев, "сборник охватывает материалы, содержащие судьбоносные решения в сфере развития манасоведения".

- Впервые представлены важные документы, хранящиеся в Рукописном фонде Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова, в Архиве Национальной академии наук, Центральном государственном архиве КР и в Центральном госархиве общественно-политической документации КР, - сказал он.

В книге впервые публикуются стенограммы заседаний и конференций с острыми спорами по проблемам манасоведения, важная переписка научных ведомств и ученых.

Своего рода рекорд: в новой книге – 1260 страниц плюс 24 страницы иллюстраций, которых больше 150. Среди иллюстраций – портреты манасчы и манасоведов, фотоснимки ценных архивных документов и редких изданий.

Подробности о впервые раскрытых в книге тайнах манасоведения читайте в одном из ближайших номеров газеты "Вечерний Бишкек".