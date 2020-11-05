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Балбак Тулобаев планирует закрыть все кафе и рестораны в Бишкеке

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев планирует закрыть в городе все кафе и рестораны. Об этом он недвусмысленно дал понять на своей странице в соцети.

По его словам, ситуация с коронавирусом становится опасной.

"Сколько мы не просили все напрасно. Вы довели город до такой ситуации. Ввести в столице карантин мы уже не сможем. Народ уже не выдержит. Совершенно не слушаете, что вам говорят. Владельцы кафе и ресторанов это я к вам обращаюсь. Играете со здоровьем людей. Закроем на 15 дней. Думаем скоро вынести решение. Хватит уже!", - написал глава столицы.

Напомним, в КР за последние сутки зарегистрировано 535 новых случаев COVID-19 U07.1 и U07.2. При этом в Бишкеке больше всего зараженных - 151 случаев.


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URL: https://www.vb.kg/393837
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, Балбак Тулобаев, коронавирус
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