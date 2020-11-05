Эксперт: Президентство Байдена может ухудшить отношения США и Турции

Эксперты продолжают прогнозировать последствия прихода в Белый дом лидера демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена. Множество предположений делаются на ближневосточном направлении дискурса. Об этом пишет eadaily.com

Политический обозреватель Хусейн Абдул-Хусейн в своей публикации на сайте телеканала "Аль-Арабия" отмечает, что Байден, "скорее всего, последует за Обамой и Трампом, поддерживая двухпартийную политику в Персидском заливе, Ираке, Сирии, Ливане, Израиле и Египте". При этом он ожидает определённые изменения со стороны предполагаемого президента-демократа в отношении двух региональных держав - Ирана и Турции.

Джо Байден отойдёт от ближневосточной политики Дональда Трампа в отношении Ирана и Турции. Байден вряд ли продолжит политику "максимального давления" на Иран и попытается вернуть Соединённые Штаты в ядерную сделку (многосторонний Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана, подписанный в июле 2015 года, который США покинули в мае 2018-го. - Ред.). Однако многие санкции, введённые Трампом против Ирана, не имеют отношения к его ядерной программе, а связаны, по версии Вашингтона, с "дестабилизирующей деятельностью" Исламской Республики на Ближнем Востоке. "Неядерные" санкции Трампа могут свести на нет снятие Байденом "ядерных" санкций, что продолжит держать иранскую экономику в сильном напряжении и вынуждать Тегеран всё же склониться к прямым переговорам с новой администрацией в Белом доме, считает Абдул-Хусейн.

Что касается Турции, то "у Анкары нет друзей в Вашингтоне", отмечает он.

"После непродолжительного медового месяца между Бараком Обамой и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отношения начали ухудшаться, когда бывший президент США рассудил, что уничтожение Турцией российского бомбардировщика (в Сирии в ноябре 2015 года. - Ред.) может привести к нежелательной эскалации отношений между США и Россией. Эрдоган почувствовал себя покинутым, извинился перед Владимиром Путиным и начал плеваться на Вашингтон и НАТО, в том числе в виде принятого вскоре решения закупить российские системы ПВО С-400", - отмечает арабский политобозреватель.

По его словам, придя в Белый дом, Трамп "необъяснимым образом" дистанцировался от подходов как демократов, так и самих республиканцев в отношении Турции и установил довольно тёплый личный контакт с Эрдоганом.

"Но настроение США в отношении Турции было мрачным, учитывая популистские махинации Эрдогана. Если Байден станет президентом, отношения между США и Турцией могут ещё больше ухудшиться, что усугубит проблемы Анкары с ЕС", - заключает эксперт.

Только турецкий народ, а не Соединённые Штаты, может принимать решение о смене своего правительства и президента, об этом, как сообщало EADaily, заявил 16 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя "скандальные высказывания" кандидата в президенты США Джо Байдена. Глава турецкой дипломатии тогда подчеркнул, что слова Байдена о том, что в случае его избрания президентом США он может поддержать турецкую оппозицию с целью "смещения" президента Эрдогана, "невежественны и игнорируют турецкую нацию".

Байден отметился "скандальными высказываниями" в интервью, записанном The New York Times, ещё в декабре прошлого года, но видео с ними появилось только 15 августа, вызвав большой резонанс в соцсетях. В том интервью, отвечая на вопрос об Эрдогане, конкурент Трампа назвал турецкого лидера "самодержцем", раскритиковал его политику в отношении курдов и высказался за поддержку оппозиции в Турции.

"Думаю, мы должны поменять подход к нему (Эрдогану), давая понять, что мы поддерживаем оппозиционные силы (в Турции)", - сказал Байден. При этом он указал на необходимость "подбодрить" внутриполитических соперников Эрдогана, чтобы помочь им одержать победу. Но не с помощью переворота, а на выборах, уточнил бывший вице-президент США.