Отток мигрантов становится проблемой для России

Отъезд из России части мигрантов и затруднения для въезда новых гастарбайтеров, вызванные режимом пандемии, создали проблемы для ряда сфер российской экономики. И сегодня 40 процентов компаний, пользовавшихся трудом приезжих работников, страдают от недостатка рабочей силы.

К такому выводу пришли специалисты Центра стратегических разработок РФ, которые провели по данному поводу специальное исследование. Опросы показали, что ряд компаний заявил, в частности, об остром дефиците курьеров и водителей такси, в качестве которых преимущественно работают мигранты из стран Центральной Азии.

Представители бизнеса по-разному отвечали, почему они нанимают мигрантов. 25 процентов опрошенных заявляли, что выходцы из этого региона СНГ более ответственно подходят к работе. 35 процентов считают, что такие работники имеют более высокую результативность в сравнении с россиянами. Но большинство предпринимателей – 40 процентов - не скрывали, что, нанимая мигрантов, просто экономят на зарплате и увеличивают прибыль бизнеса.

Несмотря на социальные и экономические ущемления, которые нередко приходится терпеть, мигранты увольняются реже россиян – согласно исследованию, почти на 20 процентов. А работодатели, получая прибыль, готовы закрывать глаза на разницу в менталитете, языковой барьер и даже на бюрократические сложности при трудоустройстве. В результате мигранты становятся предпочтительнее россиян во многих сферах.

Однако коронавирус лишает компании возможности реализовывать эти предпочтения. И, считают в ЦСР, какой-то части работодателей придется научиться работать с россиянами и платить все обязательные налоги. Такая ситуация может продлиться по крайней мере до тех пор, пока Россия не откроет в полной мере границы с другими государствами.

Тем временем, в правительстве РФ предпринимают усилия для введения взаимоотношений нанимающей и нанимаемой сторон в строго правовое русло. Это предусмотрено новым постановлением кабмина, утверждающим перечень мер, которые обязана осуществлять приглашающая сторона для гарантии соблюдения порядка и сроков пребывания (проживания) в России приглашенных иностранных граждан.

Такому приглашенному работодатель обязан предоставить контактную информацию для поддержания связи. А в случае утраты контакта с прибывшим - уведомить об этом территориальный орган МВД. Также иностранному работнику должны гарантировать медицинское, материальное и жилищное обеспечение в соответствии с условиями, которые были определены в гарантийных письмах. И если цель въезда иностранца в РФ заявлена как "рабочая", то принимающей стороне необходимо трудоустроить его, предоставить рабочее место, оформить трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг.