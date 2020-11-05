Русский драмтеатр отметит свое 85-летие флешмобом и праздничным концертом

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова завтра, 6 ноября, будет отмечать свой 85-летний юбилей. Днем публику ждет флешмоб, вечером – праздничный концерт.

Как рассказал корреспонденту VB.KG заместитель директора ГНРТД имени Ч.Айтматова по зрителям Станислав Касьянов, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, а также продолжающегося капитального ремонта отметить громкую дату в здании театра, к сожалению, не представляется возможным. Но без праздника ни артисты, ни зрители не останутся.

В 12 часов 6 ноября перед главным входом в театр пройдет флешмоб под названием "Театр, живи и действуй!". Принять участие в нем смогут все желающие. Поклонников искусства приглашают поддержать актеров аплодисментами. На это мероприятие ждут также гостей из Министерства культуры, информации и туризма КР, прессу. А в 22 часа на канале ОТРК "Маданият. Тарых. Тил" будет показан праздничный концерт.

"Нам пошли навстречу и безвозмездно предоставили студию для записи праздничной программы. Мы с самого начала попытались учесть интересы каждого зрителя. Поэтому после эфира запись концерта разместим еще и на всех интернет-ресурсах театра: официальном сайте, канале на YouTube, и других. А все желающие смогут оставлять свои комментарии и поздравления", - пояснил Станислав Касьянов.

Над самой праздничной программой работали три режиссера: Валерий Крайнов, Нелли Плешакова и Анна Шмырина. Длится концерт около часа. Публику ждут яркие номера в исполнении артистов театра (участие в записи приняла практически вся труппа), фрагменты из спектаклей, добрые слова от мэтров, руководства театра. Будут и сюрпризы - поздравления от всемирно известных звезд сцены.