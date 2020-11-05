Погода
$ 83.80 - 84.20
€ 95.17 - 96.67

Русский драмтеатр отметит свое 85-летие флешмобом и праздничным концертом

88  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова завтра, 6 ноября, будет отмечать свой 85-летний юбилей. Днем публику ждет флешмоб, вечером – праздничный концерт.

Как рассказал корреспонденту VB.KG заместитель директора ГНРТД имени Ч.Айтматова по зрителям Станислав Касьянов, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, а также продолжающегося капитального ремонта отметить громкую дату в здании театра, к сожалению, не представляется возможным. Но без праздника ни артисты, ни зрители не останутся.

В 12 часов 6 ноября перед главным входом в театр пройдет флешмоб под названием "Театр, живи и действуй!". Принять участие в нем смогут все желающие. Поклонников искусства приглашают поддержать актеров аплодисментами. На это мероприятие ждут также гостей из Министерства культуры, информации и туризма КР, прессу. А в 22 часа на канале ОТРК "Маданият. Тарых. Тил" будет показан праздничный концерт.

"Нам пошли навстречу и безвозмездно предоставили студию для записи праздничной программы. Мы с самого начала попытались учесть интересы каждого зрителя. Поэтому после эфира запись концерта разместим еще и на всех интернет-ресурсах театра: официальном сайте, канале на YouTube, и других. А все желающие смогут оставлять свои комментарии и поздравления", - пояснил Станислав Касьянов.

Над самой праздничной программой работали три режиссера: Валерий Крайнов, Нелли Плешакова и Анна Шмырина. Длится концерт около часа. Публику ждут яркие номера в исполнении артистов театра (участие в записи приняла практически вся труппа), фрагменты из спектаклей, добрые слова от мэтров, руководства театра. Будут и сюрпризы - поздравления от всемирно известных звезд сцены.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393854
Теги:
концерт, театр, флешмоб, юбилей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  