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Бишкек вновь задыхается. Фотографии смога над Бишкеком

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- Екатерина Улитина
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Пользователь соцсетей Павел Исаенко опубликовал снимки Бишкека, покрытого смогом.

Он считает, что причина дымки - не работа ТЭЦ и отопление в частном секторе, а горящие поля в Чуйской области.

- Такого я ещё не видел. Смог покрывал не только город, но и Байтикскую возвышенность и Байтикскую впадину полностью, поднимаясь до отрогов Киргизского хребта. Лишь возле Ата-Бейита плотность дыма стала меньше. Ни ТЭЦ, ни печи не могли создать столько дыма, причём его максимальная плотность была в южной и юго-западной части города. Источники были найдены: горящие поля вокруг сёл. Причём горит вся Чуйская долина, начиная с Кемина. Неужели нельзя отучить селян от диких и варварских методов земледелия?, - написал Павел Исаенко.

Напомним, в прошлом году проблема смога в Бишкеке обсуждалась на самом высоком уровне. В правительстве называли три причины загрязнения воздуха в столице - хаотичная застройка, которая нарушила розу ветров, выхлопные газы автомобилей и отопление частного сектора. Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов просил руководство ТЭЦ Бишкека еще раз проработать вопрос экологической безопасности предприятия. Хотя, власти заявляли о намерении предпринять решительные шаги по улучшению окружающей среды, в этом году горожане вновь наблюдают серую дымку над Бишкеком.


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URL: https://www.vb.kg/393856
Теги:
экология, Бишкек
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