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Активист: "Без России Кыргызстану будет крайне сложно"

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстану важно объединяться не только внутри страны, но и со всеми союзниками. Ведь в тяжелые моменты необходимо помогать друг другу. Сейчас же нас хотят развалить, разобщить и сделать слабыми. Причем происходит это на фоне пандемии. Об этом на международной онлайн-конференции "Молодежь - движущая сила в развитии государства" сообщил активист и председатель международного общественного объединения "Люди Мира" Алишер Ташматов.

Он отметил, что вместо налаживания сотрудничества и борьбой с эпидемией, чиновники занимаются дележкой кресел.

- Но без России Кыргызстану будет крайне сложно. Ведь как только КР требуется помощь, взгляд тут же обращается на РФ. И если нас разобщат, а Кыргызстан и Казахстан раскачают, на постсоветском пространстве начнутся проблемы. Поэтому, так важно помешать этим планам и сохранить сотрудничество, дружбу и партнерство между нашим странами, - подчеркнул Алишер Ташматов.

Отметим, что организаторами мероприятия выступил Фонд "Евразийцы - новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/393857
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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