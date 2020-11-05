Семен Уралов: "В плане политических технологий Кыргызстан сильно отстает"

Кыргызстан будет следовать за трендами, которые происходят в РФ и Китае. Плюс ориентир на региональных игроков, как например, Казахстан. Поэтому, трансформация страны неизбежна. Об этом на международной онлайн-конференции "Молодежь - движущая сила в развитии государства" заявил российский политический обозреватель, шеф-редактор аналитического проекта СОНАР-2050 Семен Уралов.

Он отметил, что нынешнюю политическую элиту, сформировавшуюся на постсоветском пространстве, граждане интересуют исключительно, как избиратели.

- Например, в КР, где парламентская демократия, достаточно 250-300 тыс. голосов, чтобы взять большинство в парламенте. Что касается процессов, происходящих в настоящее время в КР, то в плане политических технологий вы сильно отстаете. Те процессы, которые сейчас разворачиваются в Москве, Санкт-Петербурге РФ и Минске Беларуси, в КР развернутся только через 3-5 лет. Но, если у вас и дальше будут продолжаться рейдерские захваты власти, то в этой ситуации можно застрять на 20-30 лет, - подчеркнул Семен Уралов.

Отметим, что организаторами мероприятия выступил Фонд "Евразийцы - новая волна".