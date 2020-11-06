Больных в КР начали лечить по WhatsApp - и то хорошо

Вторая волна короновируса в Кыргызстане пока не превратилась в цунами. Люди перестали умирать десятками, потому что амбулаторное лечение стало более грамотным, а медикаменты - доступными. Но контроль над ситуацией ощущается лишь в Бишкеке. Джалал–Абад, Баткен и Ош продолжают "полыхать".

У каждой страны есть своя "ковидная кривая", отражающая количество официально зарегистрированных случаев заболевания. На нашем графике видно, что кривая неумолимо ползет вверх, правда, не такими темпами, как в июне–июле. Сейчас ежедневное количество выявленных заболевших колеблется в диапазоне 500 - 600 в день.

О чем говорят эти цифры? Только о том, сколько человек вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Конвертировать эти данные в более или менее достоверную общую картину заболеваемости невозможно. ВОЗ утверждает, что примерно в 15 процентов случаев заболевание протекает в тяжелой форме. Но мы не можем быть уверенными, что все тяжелые больные обратились к врачам, многие просто не имели такую возможность. Особенно если они живут в селе - в режиме хронического безденежья и доступа к цивилизации. Вывод: никакой практической ценности для простого гражданина эти графики не представляют.

Гораздо важнее знать, что делать каждому из нас, если "корона" не обошла стороной. В первую очередь нужно наладить контакт с врачом, который поможет правильно подобрать лечение на амбулаторном этапе и подскажет, когда уже нужно искать место в стационаре. Команду пульмонологов, консультирующих в режиме он–лайн создал главный пульмонолог Минздрава профессор Талантбек Сооронбаев. У врачей можно получить квалифицированную медицинскую консультацию по телефону и WhatsApp. Запишите их контакты.

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Мамбеталиева Анара Сариевна - 0(555) 91–27–01;

Маасаидова Акылай Жолдошевна - 0(777) 33–71–11.

Важно знать, что нагрузка на государственную службу скорой медицинской помощи сейчас колоссальная. Но тяжелый больной не может ждать: когда сатурация падает ниже семидесяти, счет идет на минуты. Поэтому еще одна важная информация должна быть размещена на видном месте в каждом доме. В Бишкеке сейчас работают бригады "кислородного спецназа" - их помощь бесплатная!

Мобильная бригада Красного Полумесяца: 0(704) 00–75–74 и 0(502) 30–01–90.

Волонтерская мобильная бригада (ВМБ):круглосуточный вызов: 0(559) 91–10–00, 0(220) 91–10–00, 0(708) 00–0 911.

"горячая линия" для консультации (с 9.00 до 18.00), 0(508) 00–09–11.