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Предприниматели задолжали городу за пользование землей 380 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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Более 200 арендаторов не оплачивают городу оплату за использование муниципальной земли. В обще сложности они накопили долг перед столицей на 380 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"По состоянию на 6 ноября 223 арендаторов земельных участков перед городом имеют задолженность за аренду земельных участков в размере 380,1 миллионов сомов", - сообщает пресс-служба мэрии.

По данным муниципалитета, некоторые должники не платят аренду с 2002 года.

Задолжники делятся на 3 группы:

Первая. 43 арендатора  с неосвоенными земельными участками, которые имеют задолженность перед бюджетом - более 156 миллионов сомов.

Из них;

- 6 арендаторов земельных участков не оплачивают арендные платежи 15(!) лет,  с 2005 года;

- 18 арендаторов земельных участков не оплачивают арендные платежи за пользование муниципальным земельным участком с 2010 года;

- 19 арендаторов земельных участков не оплачивают арендные платежи с 2016 года.

Вторая. 35 арендаторов земельных участков, у которых сроки пользования землей истекли, которые имеют задолженность перед бюджетом в размере более 79 млн. сомов.

Их них:

- 19 арендаторов земельных участков не оплачивают арендные платежи с 2002 года;

- 15 арендаторов земельных участков не оплачивают арендные платежи с 2009 года;

- 1 арендатор земельного участка не оплачивающий арендные платежи с 2018 года.  

Третья. Остальные неплательщики арендных платежей в количестве 145 арендаторов, которые имеют долги перед бюджетом в размере порядка 144,6 млн. сомов, не оплачивающие арендные платежи с 2002, 2004, 2009 годов.

Мэрия Бишкека отмечает, что в отношении задолженности образовавшегося в период с января 2020 года по настоящее время никаких мер по расторжению договоров аренды на земельные участки и прекращение прав пользования со стороны мэрии города Бишкек не предпринимались.

"Дорогие предприниматели! Мы убедительно просим Вас выполнять все договорные обязательства. В случае погашения задолженности, вопрос расторжения договоров рассматриваться не будет", - заключили в мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/393870
Теги:
аренда, Бишкек, мэрия
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