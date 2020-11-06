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Главы правительств стран СНГ встретятся в видеоформате

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- Евгений Денисенко
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Сегодня, 6 ноября, состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет в формате видеоконференции под председательством Узбекистана, который сейчас председательствует в СНГ.

По итогам заседания было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств стран Содружества 6 ноября.

Такой формат саммита был выбран в связи с распространением коронавируса. Повестка заседания была проработана в ходе состоявшегося на днях в Минске Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества.

Эта повестка, как сообщили в Исполкоме СНГ, весьма насыщена. В частности, предстоит рассмотреть план мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) стратегии экономического развития стран-партнеров на период до 2030 года. И - обменяться мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве.

Без обсуждения планируется подписать целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности. К ним относятся три программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей.

Намечено подписание двух соглашений, регламентирующих взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития общества, а также двух концепций – межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения – вместе с планами мероприятий по их реализации.

Кроме того, планируется утвердить План мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов и План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2021–2022 годы.

Готовы также к подписанию документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран Содружества.

Традиционно большой блок документов, предлагаемых к подписанию главами правительств, будет касаться финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.

Речь пойдет и подготовке к празднованию 30-летия СНГ, которое будет отмечаться в следующем году. В этой связи также планируется ряд мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/393871
Теги:
правительство, СНГ
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