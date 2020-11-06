Бабанов отказался от участия в президентских выборах в пользу Жапарова

Экс-депутат Омурбек Бабанов заявил, что на предстоящих президентских выборах не будет выдвигать свою кандидатуру, а поддержит Садыра Жапарова. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, Жапаров не будет повторять ошибки предыдущих правителей.

"Вчера я встретился с Садыром Нургожоевичем. Мы открыто обсудили очень глубокие темы, которые необходимы для развития нашей страны. Я однозначно увидел понимание о том, что свобода и демократия являются ключевой ценностью нашей страны. И увидел, что Садыр Нургожоевич не будет повторять ошибки предыдущих правителей и готов к кардинальным переменам.

Мы с ним также подробно обсуждали конституционную реформу. Что очень важно создать систему сдержек и противовесов между ветвями власти. Есть четкое понимание, что необходимо обеспечить полную независимость судебной системы и усилить парламент.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня, моих единомышленников. После того, как я переговорил с моими сопартийцами я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на должность президента Кыргызстана. Мною принято решение поддержать кандидатуру Садыра Нургожоевича", - написал Бабанов.