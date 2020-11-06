На границе задержана партия дорогих телефонов. Их нелегально вывозили в РК

Финансовой полицией Кыргызской Республики по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы, в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного вывоза и ввоза товаров на территорию страны, при попытке вывоза в Республику Каазахстан на КПП "Ак-Тилек Автодорожный", задержана автомашина марки "Lexus GX470".

При осмотре указанного авто были обнаружены дорогостоящие сотовые телефоны на общую сумму около 25 миллионов сомов.

Сотовые телефоны марок: Айфон 12, Айфон 11, Айфон 10, Айфон 7, Айфон 6, Айфон SE, Ручки айфон, Наушники айфон, Самсунг Z, Редми 9, Поко Х9 - 20 шт.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется следствие.